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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:00 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 yolunun bazı kesimleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparak yolun beyaz örtüyle kaplanmasını engellemeye çalıştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla D-100 yolunun Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.

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