Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen minibüste bulunan aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sekan Kısa (39) idaresindeki 34 MOC 53 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Düzce kesimi Bakacak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yan yatarak durabilen minibüsteki sürücüyle eşi Sultan Kısa (39), çocukları Sadık Ali (3) ve Şennur Kısa (11) araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılardan anne ve çocukları olay yerine gelen polis, jandarma, itfaiye kaza kırım ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kısa'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Sultan Kısa'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

