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Bolu Dağı'nda nisan karı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda nisan karı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü.
Bolu Dağı'nda D-100 Karayolu'nun Bakacak ve Seymenler mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yol kenarındaki yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Trafik ekiplerinin de sürücülere, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundukları belirtildi.

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Bolu Dağı'nda nisan karıBolu Dağı'nda nisan karıBolu Dağı'nda nisan karıBolu Dağı'nda nisan karı

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