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Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bolu Dağı’nda, yol kenarında bulunan mola yerinden 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu Dağı’nda, yol kenarında bulunan mola yerinden 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, uçurumdan halata bağlanan sedye ile kurtarıldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Taner idaresindeki 06 BB 9523 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken yol kenarında bulunan park alanından 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak uçurumun sonundaki ağaçlara çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şans eseri buldular
Kanlar içerisinde kalan Harun Taner, cep telefonuyla durumu patronunu arayarak Bolu Dağı’nda kaza yaptığını söyledi. Taner’in patronu ise Düzce’de tanıdığı bir arkadaşını arayarak Bolu Dağı’na gitmesini söyledi. Güzergahta kaza yerini arayan vatandaş, yol üzerinde herhangi bir kaza olmadığını görünce bariyerlerin olmadığı yol kenarındaki park alanına geldi. Alandan uçuruma bakan şahıs, yaklaşık 80 metre aşağıda bir otomobil olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan halata bağlayarak kurtardılar
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, halata bağlanan sedyeyle yaralı sürücünün olduğu yere indi. Sürücü Taner, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından halatla yukarı çekildi. Ambulansa alınan Taner, tedavisi için Düzce Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
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