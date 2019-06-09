HABER

Bolu Dağı'nda otomobil şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda otomobil şarampole devrildi

D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisinde, 80 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun Taner yönetimindeki 06 BB 9523 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bekleme alanını aşarak yaklaşık 80 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Taner, cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak kaza yaptığını söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine yol üzerindeki izlerden olay yerini bulan ekipler, Taner'in bulunduğu yere inerek kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), polis ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Taner, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Vefalı öğretmenden öğrencilerine yarım asır sonra ziyaretVefalı öğretmenden öğrencilerine yarım asır sonra ziyaret
Liseli kız öğrenciler 'Can Kırıkları' filmi ile kadına şiddete dikkat çektiLiseli kız öğrenciler 'Can Kırıkları' filmi ile kadına şiddete dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Bikinili poza yorum yağdı! 'Bu bebek yalnız'

Bikinili poza yorum yağdı! 'Bu bebek yalnız'

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.