Bolu Dağı'nda sis

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık, Bolu kesiminde ise Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Söz konusu güzergahlarda tedbir alan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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