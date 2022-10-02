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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

02.10.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.

Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.

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