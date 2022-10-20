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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

20.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması yönünde ikazda bulunuyor.

Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.

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Bolu Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:44
İkindi
15:44
Akşam
18:14
Yatsı
19:33
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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