Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması yönünde ikazda bulunuyor.

Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.



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