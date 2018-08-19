Bolu Dağı'nda trafik rahatladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçidinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk sona erdi.
Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle otoyolun Bolu Dağı Düzce kesiminde, İstanbul-Ankara yönünde bayram tatilinin başladığı iki gün boyunca süren trafik yoğunluğu bitti.
Otoyolda özellikle Kaynaşlı Sarıçökek, 1. 2. ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı tüneli arasında iki gün boyunca devam eden trafik normale döndü.
Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip yapmamaları ve emniyet şeridini kullanmamaları konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri de arızalanan araçların olduğu bölgelerde kazaları önlemek için işaretleme çalışması yürütüyor.
Bu arada tatil dönüşüne kadar otoyolda yoğunluk yaşanması beklenmiyor.
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