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  4. Bolu Dağı'nda yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

Bolu Dağı'nda yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 00:14 | Son Güncelleme

BOLU Dağı’nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı’nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu'da, sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda gece boyunca etkisini sürdürdü. D-100 yolunun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.
Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

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