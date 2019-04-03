Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini yoğun sise bıraktı.

Kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

