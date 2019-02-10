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Bolu Dağı'nda yol kenarına atılan valizin içinden ceset çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

BAŞI KESİLMİŞ Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

BAŞI KESİLMİŞ Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

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