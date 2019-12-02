HABER

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında görevli Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan sürücülere, kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Bu arada, Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguladı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Esenyurt'taki o minibüse denetim sırasında cezaEsenyurt'taki o minibüse denetim sırasında ceza
‘Vatan şairi’ Gökyay’a Bursa’da anma‘Vatan şairi’ Gökyay’a Bursa’da anma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyor! İstanbul'a ulaştı

Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nde tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri bulundu

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.