HABER

Bolu Dağı'ndan 4 günde yaklaşık 269 bin araç geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'ndan 4 günde yaklaşık 269 bin araç geçti

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 4 günde yaklaşık 269 bin araç geçiş yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı cuma günü Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden Ankara istikametine 45 bin 946, İstanbul istikametine ise 24 bin 864 araç geçti.

Bayram trafiğinin en fazla olduğu günlerden cumartesi günü de Ankara istikametine 66 bin 372, İstanbul istikametine ise 28 bin 257 olmak üzere toplam 94 bin 629 araç geçişi gerçekleşti.

Tatilin ikinci günü olan pazar günü ise Ankara istikametine 57 bin 512, İstanbul istikametine 21 bin 7 araç, arife günü saat 16.00'ya kadar otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Ankara'ya 15 bin 641, İstanbul istikametine ise 9 bin 806 olmak üzere toplam 25 bin 447 araç geçiş yaptı.

Böylece bayram tatilinin ilk dört günü Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçiş yapan araç sayısı 269 bin 405'e ulaştı.

Tatilcilerin en çok geçişi yaptığı gün ise toplam 94 bin 629 araç ile cumartesi günü oldu.

Yetkililer, gece saatlerinde de geçen araçlarla birlikte otoyoldan geçen araç sayısının belirtilen süre içerisinde 300 binin üzerine çıkmasını bekliyor.

Bayram tatili süresince Karayolları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından güzergahta ek tedbirler alındı. Ekipler, sürücülere dönüş yoluna geçmek için tatilin son gününü beklememe uyarısında bulundu.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!
Avcılar'da 4 katlı binada yangın (1)Avcılar'da 4 katlı binada yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu Bolu Dağı Tüneli Kurban Bayramı tatil

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.