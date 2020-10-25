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  4. Bolu'daki Kuzfındık köyünde yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Bolu'daki Kuzfındık köyünde yangın! Çok sayıda eve sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Bolu'daki Kuzfındık köyünde yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Kuzfındık köyündeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRADI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

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Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

(AA)

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