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  4. Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! 8 kişi için tutuklama talebi

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! 8 kişi için tutuklama talebi

24.01.2025 19:04
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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! 8 kişi için tutuklama talebi

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu otel
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