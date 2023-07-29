Bolu'daki yangın 3 gündür söndürülemiyor! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor...

27 Temmuz günü gerçekleşen olayda akşam vakitlerinde Göynük ilçesine bağlı Aşağıkınık köyünde yıldırım düştü. Akabinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi. Yangına 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Dün gece saatlerinde havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, karadan müdahale ise gece boyu devam etti. Bu sabah saatlerinde havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Yangına 8 adet yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 8 helikopter, 15 arazöz, 8 iş makinesi, 10 su tankeri, 20 ilk müdahale aracı, 110 orman personeli, 4 jandarma personeli ve 35 vatandaş görev alıyor. (DHA)



