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Bolu'daki yangında kızı hayatını kaybetti! Babası acısına dayanamadı! Hastane önünde kalp krizi geçirdi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.01.2025 17:10
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66 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

Bolu'daki yangında kızı hayatını kaybetti! Babası acısına dayanamadı! Hastane önünde kalp krizi geçirdi...

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, Grand Kartal Otel'de gece 03.27 sıralarında yangın çıktı. 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi.

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Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı açıklandı Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı açıklandı

KIZININ ACISINA DAYANAMADI!

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.

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Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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