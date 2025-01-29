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Bolu'daki yangında otel sahipleri 12. kattan nasıl kurtuldu? Ailesini kaybeden babadan dikkat çeken sözler: 'Zamanında haber aldılar'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.01.2025 17:24
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sırasında ise otel sahipleri de aileleriyle birlikte 12. katta kalıyordu. Yangında eşini ve kızını kaybeden baba Rıfat Doğan dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Bolu'daki yangında otel sahipleri 12. kattan nasıl kurtuldu? Ailesini kaybeden babadan dikkat çeken sözler: 'Zamanında haber aldılar'

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle kan günlerdir gündemde. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Geride kalanlar ise yas tutarken diğer yandan oteldeki ihmalleri tartışıyor.

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Geride kalan acılı aileler ise gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatıyor, sorumluların cezalandırılmasını bekliyor. O kişilerden biri de eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan oldu.

OTEL SAHİPLERİ NASIL KURTULDU?

Eşi Ceren Yaman Doğan ve 7 yaşındaki kızı Lalin’i kaybeden Rıfat Doğan, yangının başlama anından itibaren yaşadıkları felaketi anlattı. HaberTürk'e konuşan Doğan, yangın sırasında otel sahiplerinin 12. kattaki odalarından zamanında haberdar olup herhangi bir zarar görmeden tahliye olduklarını belirtti.

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Yangının başlangıç noktası ve otel içindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini vurgulayan Doğan, “Benim eşim ve kızım 7. katta mahsur kaldılar. Onlar yardım alabilirken, biz bu facianın ortasında kaldık” dedi. Rıfat Doğan, olayın peşini bırakmayacağını ve adalet için mücadele edeceğini belirtti. “Artık geniş aileme, arkadaşlarıma ve işime sarılacağım ama bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım” diyerek, adalet arayışını sürdüreceğini ifade etti.

"BİZ DE ORADAYDIK" DEMİŞTİ

Otel hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu da sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlamış. Paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullanmıştı.

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Bolu'daki otelin ortağından tepki çeken açıklama! Paylaşım yaptı hesabını kapattı! Bolu'daki otelin ortağından tepki çeken açıklama! Paylaşım yaptı hesabını kapattı!
Anahtar Kelimeler:
Bolu Grand Kartal Otel
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