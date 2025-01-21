Bolu'daki yangının ardından diğer otellerdeki müşterilerin kayak yaptığı görüntüler gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Yanınızda insanlar ölmüş!'

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı yangın çıkmıştı. Saatler süren yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğü aktarıldı.

KAYAK YAPMAYA DEVAM ETTİLER!

Türkiye'yi yasa boğan bu acı olayın ardından ise yangının çıktığı otelin yanındaki otellerde bulunan müşterilerin tatiline devam etmesi ve kayak yapması sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Birçok kullanıcı 66 kişinin hayatını kaybettiği yerde diğer müşterilerin kayak yapmalarına tepki gösterdi. Sosyal medya ikiye bölündü. O yorumlardan bazıları...