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  4. Bolu'daki yangının ardından diğer otellerdeki müşterilerin kayak yaptığı görüntüler gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Yanınızda insanlar ölmüş!'

Bolu'daki yangının ardından diğer otellerdeki müşterilerin kayak yaptığı görüntüler gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Yanınızda insanlar ölmüş!'

21.01.2025 18:11
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.01.2025 18:11
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı 66 kişinin hayatını kaybettiği büyük bir yangın çıkmıştı. Tüm Türkiye bu acı olayla sarsılırken yangın çıkan otelin yakınında bulunan otellerdeki müşterilerin tatillerine devam etmesi ve kayak yapması dikkat çekti.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı yangın çıkmıştı. Saatler süren yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğü aktarıldı.

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KAYAK YAPMAYA DEVAM ETTİLER!

Türkiye'yi yasa boğan bu acı olayın ardından ise yangının çıktığı otelin yanındaki otellerde bulunan müşterilerin tatiline devam etmesi ve kayak yapması sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu.

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Birçok kullanıcı 66 kişinin hayatını kaybettiği yerde diğer müşterilerin kayak yapmalarına tepki gösterdi. Sosyal medya ikiye bölündü. O yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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