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Bolu'daki yangınla ilgili olay 'bilirkişi' iddiası! Tanju Özcan adeta isyan etti: "Dosyadan el çektirildiler"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.01.2025 14:35
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartaltaya'daki yangın faciasına ilişkin çok konuşulacak bir 'bilirkişi' iddiasında bulundu. Açıklanan itfaiye raporu ve süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Özcan adeta isyan etti. Bir hukuk cinayeti yaşandığını savunan Özcan, "Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır" iddiasında bulundu.

Bolu'daki yangınla ilgili olay 'bilirkişi' iddiası! Tanju Özcan adeta isyan etti: "Dosyadan el çektirildiler"

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası ihmalle zinciri gündeme gelirken, bir yandan da 'Sorumlu kim?' tartışmaları başladı. Gözler bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir yandan da Bolu Belediyesi'ne çevrilmiş durumdayken, itfaiye raporu tamamlandı.

İTFAİYE RAPORU: YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI RESTORAN

Raporda yangının 4'üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı belirtilirken, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili işletme sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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TANJU ÖZCAN'DAN 'BİLİRKİŞİ' İDDİASI

Faciayla aynı gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili dört başmüfettişin ve altı cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ise çok konuşulacak ‘bilirkişi’ iddiası geldi.

"DOSYADAN EL ÇEKTİRİLDİLER"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özcan, "Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır" paylaşımında bulundu.

Yaşananların bir hukuk cinayeti olduğunu savunan Özcan, "Yaşanan gelişmeleri Türkiye'deki vicdan sahibi tüm hukukçuların bilgisine arz ediyorum" ifadelerini kullanarak şu ifadeleri kullandı;

"Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur.

Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir.

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Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildi.

"BU BİR HUKUK CİNAYETİDİR"

Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır.

Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır.

Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum."

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Özcan paylaşımında ayrıca Barolar Birliği, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ve CHP lideri Özgür Özel'i etiketledi.

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Tanju Özcan yangın Bolu Grand Kartal Otel
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