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  4. Bolu'daki zehirlenmeler! 146 kişi taburcu edildi, mikrobun türü belli değil

Bolu'daki zehirlenmeler! 146 kişi taburcu edildi, mikrobun türü belli değil

06.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Kurban Bayramı'nda meydana gelen zehirlenme olayında 148 kişi zehirlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören 1 hasta kalırken, diğerleri taburcu edildi. Tüm şebeke suyu hatlarının tamamen yenilendiği ve içme suyunun verildiği köydeki mikrobun türüyle alakalı ise henüz açıklama yapılmadı.

Bolu'daki zehirlenmeler! 146 kişi taburcu edildi, mikrobun türü belli değil

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü.

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TEDAVİ GÖREN 1 HASTA KALDI

148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 146 kişi taburcu oldu, 1 hastanın ise tedavisi sürüyor. Bu hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Tüm şebeke suyu hatlarının tamamen yenilendiği ve içme suyunun verildiği köydeki mikrobun türüyle alakalı henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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(DHA)

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