HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Açık açık 'Ben varım' demeli

Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Açık açık 'Ben varım' demeli

06.07.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim çağrısı yapan isimlerden olan ve Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayında açıklamalar yaptı. Değişim Manifestosu yayınlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunan Özcan, "Tavrınızı net olarak koymanız lazım. Halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Ama açık açık 'Ben varım' demeli." ifadelerini kullandı.

Daha önce 1 yıllığına ihraç edildiği CHP'ye geri dönen ancak bu defa da 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu karara tepki göstermişti. Seçimlerin ardından CHP'de değişim çağrısı yapan ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen Özcan, 3 Temmuz'da Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşe devam ediyor. Ankara il sınırına ulaşan Özcan, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DESTEKLEMEM İÇİN..."

Ankara yürüyüşü öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü belirten Özcan, "Sayın İmamoğlu tavrınızı net olarak koymanız lazım. Çünkü her geçen zaman Kılıçdaroğlu'na yarıyor' diyeceğim. Halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Değişim Manifestosu'nu okudum ve hepsine katılıyorum. Karşılaştığım kişiler İmamoğlu'nun bu değişim talebini somutlaştırması gerektiğini söylüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Ama açık açık 'Ben varım' demeli. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum ama desteklemem için kendisinin aday olması lazım. İmamoğlu'nun cesaretsiz olduğunu düşünmüyorum ama danışmanlarının 'Biraz daha bekleyelim' dediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞTIM"

Özcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil.

Ekran görüntüsü 2023-07-06 223134

Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmeye çalıştım, yüzüne karşı söyleyecektim ancak bir kere bile cevap alamadım. Ben şu ikilemde kaldım ya yüz bin imza toplayıp aday olacaktım, partinin oyunu bölen ileride hain diye adlandırılan biri olmamak için mecbur kaldım.

Sen 13 senede 11 tane seçim kaybetmişsin ve hala 'Partiyi başarıya taşıyacağım' diyorsun. Kılıçdaroğlu önderliğinde yerel seçimlere gidersek İstanbul, Ankara, Adana, Hatay, Mersin kayıp. Birçok belediyeyi kaybederiz. Ve 4 yıl 2 ay boyunca o seçimlerin gelmesini bekleriz. Büyük bir felaketin eşiğindeyiz ama bir kan değişimi olursa mevcut belediyeleri kazanır ve üzerine belediyeler kazanırız.

CHP GENEL MERKEZİ'NE ALINMAZSA NE YAPACAK?

Genel merkezin önünde mikrofonla düşüncelerimi açıklayacağım. O konuşmadan sonra da çayı demlesinler, beni çaya davet etsinler. Bu zamana kadar söylemediğim şeyleri söyleyeceğim. Bunlar hoş şeyler olmayacak. Bana bunları söyletmesinler. Ben yürüyüşümün tam ortasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu artık aday olmamalı. Aday olma hakkımı verirlerse, çıkarım karşısına aday da olurum. Benim şu tedbirimi kaldırsın, sayın İmamoğlu aday olmazsa ben karşısına aday olarak çıkacağım. Kaybedersem de alır şapkamı giderim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP lideri Kılıçdaroğlu 190 bin lira tazminat ödeyecekCHP lideri Kılıçdaroğlu 190 bin lira tazminat ödeyecek
Kiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecekKiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecek
İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuşİzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Ankara Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.