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  4. Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan böyle seslendi: Beni Nasreddin Hoca'nın durumuna düşürmeyin

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan böyle seslendi: Beni Nasreddin Hoca'nın durumuna düşürmeyin

04.07.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etme çağrısında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, memleketinden başlayarak Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi'ne doğru yürümeye başladı. Kendisinin büyük bir kalabalıkla karşılanacağını düşünen Özcan'ın 'Nasreddin Hoca' benzetmesi dikkat çekti.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan böyle seslendi: Beni Nasreddin Hoca'nın durumuna düşürmeyin

Seçimlerde yaşanan mağlubiyetin ardından CHP'de yaşanan hareketli günler aralıksız devam ediyor. Önce MYK üyeleri değişti, sonra Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanlarının görevine son verildi. Yeni başdanışmanlarını atamaya başlayan Kılıçdaroğlu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı partililer 'değişim' çağrısında bulundu.

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TANJU ÖZCAN'DAN YÜRÜME KARARI

CHP'de seçimin sorumlusunun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin olduğunu savunan Tanju Özcan sesini duyurmak için Bolu'dan Ankara'ya yürümeye başladı. Şu ana kadar 45 kilometre yol giden Özcan Habertürk ekranlarından Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

NASREDDİN HOCA BENZETMESİ

Ersoy, canlı yayında Özcan'a, "Ankara'ya gittiğinizde büyük bir kalabalık tarafından karşılanmazsanız ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti. Özcan bu soruya karşılık olarak ise, "Ben karşılanacağımı düşünüyorum. Eğer karşılanmazsam demek ki bize atılan on binlerce mail, mesaj, tweet, mektup gerçek değilmiş, CHP'de herkes halinden memnunmuş gibi düşünürüm ister istemez." ifadeleriyle yanıt verdi.

Ersoy tekrar araya girerek, "Benim aklıma Nasreddin Hoca'nın Timur fıkrası geldi." dedi.

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"BENİ O DURUMA DÜŞÜRMEYİN"

Bu sözlerin üzerine Özcan, "Bizim partililerin beni Nasreddin Hoca'nın durumuna düşürmeyeceğini düşünüyorum. Yola çıkarken söylemiştim bunu zaten. Beni Nasreddin Hoca'nın durumuna düşürmeyin. Herkes somut adım atın diyor. Attık somut adım. Kolay değil, bu sıcakta yürüyoruz Ankara'ya. Ben bu adımları kendi ikbalim için atmıyorum. Kişisel ikbalimi düşünseydim genel başkanlarla iyi geçinmek suretiyle defalarca aday olabilecek durumdayım. Ben koltuğu elinin tersiyle itenlerdenim. Benim koltuğum gitsin memleket rahat etsin, önemli değil." ifadelerini kullandı.

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Tanju Özcan Mehmet akif Ersoy Nasreddin Hoca

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