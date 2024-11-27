HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bolu'dan sonra Kırıkkale'de de kameralı takip dönemi başladı! Tek tek tespit edilip ceza kesiliyor! Çöpler billboardlarda sergilendi

Bolu'dan sonra Kırıkkale'de de kameralı takip dönemi başladı! Tek tek tespit edilip ceza kesiliyor! Çöpler billboardlarda sergilendi

27.11.2024 21:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kent genelinde başlattığı uygulamanın ardından Kırıkkale'de de kameralı takip dönemi başladı. Kırıkkale Belediyesi, yere izmarit, çöp atanları, çevreyi kirletenleri güvenlik kameralarıyla tespit ederek para cezası kesmeye başladı. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

Bolu'dan sonra Kırıkkale'de de kameralı takip dönemi başladı! Tek tek tespit edilip ceza kesiliyor! Çöpler billboardlarda sergilendi

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin çeşitli noktalarındaki güvenlik kameraları aracılığıyla yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler tespit edildi.

AW338721_05

PARA CEZASI KESİLDİ

Denetim merkezinde konumları belirlenen bu kişilere, zabıta ekiplerince para cezası kesildi. Bir saat içerisinde kentin cadde ve sokaklarından toplanan çöpler, "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" mesajıyla billboardlarda sergilendi.

AW338721_01
Uygulama, çevre kirliliğinin boyutlarını vatandaşların gözleri önüne sermeyi hedefliyor.
AW338721_03

"ASIL AMACIMIZ CEZA DEĞİL FARKINDALIK"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yere atılan izmarit, plastik atık ve diğer çöplerin çevreye ve belediye bütçesine ciddi zarar verdiğine dikkat çekti.

AW338721_07

Önal, "Temiz bir çevre için harcanan büyük emek, bu sorumsuz davranışlar yüzünden boşa gidiyor. Güvenlik kameralarıyla tespit ettiğimiz kişilere idari yaptırımlar uyguluyoruz. Ancak asıl hedefimiz, ceza değil farkındalık oluşturmak. Şehrimizi hep birlikte temiz tutabiliriz" dedi.

AW338721_06

"GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ŞEHİR BIRAKMALIYIZ"

Başkan Önal, Kırıkkale'nin herkesin ortak evi olduğunu vurgulayarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Çevreyi kirleten bireysel davranışların yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğini belirten Önal, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir şehir bırakmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu bilinci oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW338721_04
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Bolu Kırıkkale
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

TBMM'de asgari ücret ve emekli maaşı önerisi! Kabul edilmedi

TBMM'de asgari ücret ve emekli maaşı önerisi! Kabul edilmedi

Ankara Adliyesi'nde ortalık karıştı! Yasak aşk iddiası: Hakim, savcı kocasını ağır ceza başkanı'yla yakaladı

Ankara Adliyesi'nde ortalık karıştı! Yasak aşk iddiası: Hakim, savcı kocasını ağır ceza başkanı'yla yakaladı

İsrail ile ateşkesten sonra Lübnan ordusu harekete geçti! Ülkenin güneyine 10 bin asker gönderiyorlar

İsrail ile ateşkesten sonra Lübnan ordusu harekete geçti! Ülkenin güneyine 10 bin asker gönderiyorlar

BTK harekete geçti! Sosyal medyaya giremeyecekler, yaş sınırı ise...

BTK harekete geçti! Sosyal medyaya giremeyecekler, yaş sınırı ise...

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.