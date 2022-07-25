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Bolu'dan sonra Kırıkkale'den de endişelendiren haber! 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi

25.07.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 130'a ulaşan zehirlenme vakaları gündemdeki yerini korurken bir endişelendiren haber de bu kez Kırıkkale'den geldi. Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Söz konusu zehirlenme vakalarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'dan sonra Kırıkkale'den de endişelendiren haber! 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi

Bolu’da bir kişinin hayatını kaybettiği 130 kişinin de etkilendiği zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken bir kötü haber de Kırıkkale'den geldi. Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Karakeçili ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu.

Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvuran 7 kişi daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

SUDAN ZEHİRLENMİŞLER

İlk belirlemelere göre içtikleri sudan zehirlendikleri düşünülen 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'DA NE OLMUŞTU?

Bolu’da bir kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme vakalarında sayı 130’a yükseldi. Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt mahallesinde, Kurban Bayramı’nın son gününde çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastanelerde yapılan tetkiklerde zehirlenme bulguları tespit edilirken, çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ise ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.

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Durumu ağırlaşanların başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alınmasının ardından gün geçtikçe artan zehirlenme vakalarında sayı 130’a ulaştı. Bunlardan sağlığına kavuşan 71’i taburcu oldu. 58 hastanın tedavisi devam ederken, Eyüp Ertem (49) önceki gün yaşamını yitirdi. Bolu Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi! Kentteki tüm su deposu ve çeşmeler dezenfekte edilecekBolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi! Kentteki tüm su deposu ve çeşmeler dezenfekte edilecek

DEPOLAR TEMİZLENECEK

Zehirlenmelerin artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 20 Temmuz’da Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanmış ve kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin beklenmeksizin çok acil şekilde yapılmasına ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alınmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bolu Kırıkkale
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