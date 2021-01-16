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  4. Bolu, eksi 21,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu, eksi 21,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

16.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Bolu, eksi 21,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21,8 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Bolu'da aşırı soğuk meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 21,8 derece olarak kaydedilirken, Abant Gölü ise sıfırın altında 17,9 derece ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 17 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru oldu.

Kaynak: AA

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