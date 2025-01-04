Bolu İl Müftüsünün ‘bütçe’ sözleri cemaati kızdırdı! ‘Hocam siyaset yapma’ diye tepki gösterdiler…

Camilerde imamların ‘siyaset yapması’ ile ilgili muhalefetin eleştirileri sürerken tartışma yaratan bir görüntü daha geldi. Bolu'da geçen Cuma günü Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Müftü Hüseyin Demirtaş, engelli vatandaşlar için şehirdeki bazı camilerde kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapmak istediklerini ve bu kapsamda gerekli mercilerle iletişime geçtiklerini ifade etti. Demirtaş, bu görüşme sırasında ilgili mercide bulunan bir müdürün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik eleştirilerde bulunduğunu dile getirdi.

Müftü Hüseyin Demirtaş, engelli erişimine yönelik çalışmalar kapsamında bir müdürle yaşadığı diyaloğu aktararak, "Engelli erişimi yapılacak birkaç camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık, müdürlükten onlar bakıyor oluyor mu olmuyor mu diye. Arada şöyle bir laf kullanıldı: 'Hocam, Diyanet’in bu kadar parası var, bunları zamanında niye yapmıyorlar falan filan dedi" ifadelerini kullandı.

"BOŞ BOŞ KONUŞMA"

Müdürün bu sözlerine yanıt verdiğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

Bir dakika dedim, ya sen ne konuşuyorsun? Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim. 'Hocam şu kadar milyar' falan.

-Kardeşim, dedim, yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var. Boş boş konuşma dedim. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim.

"BİZE DİN ANLAT DİN! HOCAM SİYASET YAPMA" TEPKİSİ

Müftü Demirtaş'ın namaz öncesinde kullandığı sözler dikkat çekerken o anlarda bir vatandaştan tepki geldi.

Cami cemaatinde bulunan vatandaş, müftüye seslenerek, "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma" tepkisini dile getirdi.

Müftü Demirtaş ise kendisine yöneltilen bu eleştiriye, "Siyaseti siz yapmayın, siz yapıyorsunuz. Tamam kardeşim" şeklinde yanıt verdi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır