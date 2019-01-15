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Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

POLİS, ARAÇLARI PARKLARA ÇEKTİRİYOR

Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, araçları Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor. Polis ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor. (AA)

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istanbul Ankara Bolu Dağı kar

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