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Tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

21.01.2025 22:15
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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan faciada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın kimlikleri de belli olmaya başladı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Bolu'nun ünlü tatil beldesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında toplam 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 günlük milli yas ilan edilen faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belli olmaya başladı.

DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.

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DR. AHMET ÇETİZ AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Medical Park Ankara Hastanesi, nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz'in eşi ve üç çocuğuyla beraber otel yangınında yaşamını yitirdiğini hastanesi duyurdu.

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PROF. DR. ATAKAN YALÇIN

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirenler arasında.

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IŞIK OKULLARI ACI HABERİ DUYURDU

FVM Işık Okulları’nın yaptığı paylaşıma göre, yangında 2 ilkokul öğrencisi de hayatını kaybetti.
Okuldan yapılan açıklamada, 2. sınıf öğrencisi Mavi Doğan, ablası 4. sınıf öğrencisi Doğa Doğan ile anne ve babaları da yangında hayatını kaybetti.

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İELEV Okulları'ndan yapılan açıklamada ise yangında 7. sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Habertürk’te yer alan habere göre ise otelin aşçısı olan Eslem Uyanık ise yangında hayatını kaybeden bir diğer isim.
Aşçı Uyanık’ın ölümü, memleketi Kayseri’deki yakınlarını yasa boğdu.

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ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Yangında 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

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NEDİM TÜRKMEN, EŞİ VE 2 KIZIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Eski Orduspor Başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen de otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen'den uzun süredir haber alınamadığı belirtilmişti. Saatler sonra gelen haberle Türkmen ve ailesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Nedim Türkmen'in ölüm haberi üzerine acısını paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Saymaz "Sözcü gazetesi yazarı, sevgili ağabeyim Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata, Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybetti. Türkmen Ailesi’ne ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim" ifadelerini kullandı.
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Yangında, tatil için İzmir’den giden Dr. öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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FENERBAHÇE ACI HABERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

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Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kulüp yönetimi ayrıca Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

GALATASARAYLI ESKİ SPORCU AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin arasında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan ile eşinin ve kızının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybetti.

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KIZININ ACISINA DAYANAMADI!

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı. Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.
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Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. internet sitesinden yaptığı duyuruda Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Can Doğan'ın öldüğünü açıkladı.

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Çimento şirketi Vicat Türkiye, AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan'ın öldüğünü duyurdu.

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FACİADA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
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