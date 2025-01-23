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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 78 canımızı kaybettik! Yangın merdivenleriyle ilgili akılalmaz gerçek... İlk defa ortaya çıktı

23.01.2025 18:52
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Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşçan açıklamalarda bulundu. İşçan, "En büyük gaf yangın merdivenlerini yanarken gördüğüm için söylüyorum, halılar ile kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı, dumandan etkilendi" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 78 canımızı kaybettik! Yangın merdivenleriyle ilgili akılalmaz gerçek... İlk defa ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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"BU OTELDE NORMALDE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLMASI GEREKİYOR"

Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşçan, “Türkiye’deki otellerin en büyük zafiyetlerinden biri çok miktarda yanıcı malzeme kullanılması. Halı ve perdeler yanıcı, ortak kullanılan alanlarda bu tip risklere karşı yanma sınıfı yükseltilmiş A1, A2 bazen de B1 sınıfına getirilmiş alevli gördüğünde ilerlemeyen ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Odalarda sigara içilmeye izin veriyorsak halılarımızın yanmaz olması gerekiyor. Odaların söndürme sisteminin olması gerekiyor. 2 bin metrekare üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normalde yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu yangın söndürme sistemi var mı? Ne yazık ki yok. Yangının büyümesi ve büyük can kaybının olma sebebi bu aslında. Koridorlarda mevcutta kapılar arasında dumanların geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Duman geçişini yukarıdan pozitif basınçla hava basarak engelliyoruz. Pozitif basınçla hava bastığımızda, dışarıdan temiz havayı alıp bastığımızda içeriye duman giremiyor. İnsanlar koridorları rahatlıkla terk ederek yangın çıkış kapılarına yöneliyor ve o kapılardan dışarıya tahliye olabiliyor” dedi.

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"TAHLİYE EDİLMESİ GEREKEN YERLERDE ALEVLER VARDI"

Konuşmasına devam eden Hacı Latif İşçan, “İçeriye girmedim farazi konuşmuş olurum ama şunları rahatlıkla söyleyebilirim; yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartımanı, havalandırma sistemi ve kaçış tünelleri dediğimiz koridorlar arasında 30 metreye kadar yangın kapıları koyulmuş olsaydı insanlar dumana maruz kalmış olmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağıya inmiş olacaktı. Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı büyük ihtimal hiç can kaybı olmayacaktı. Olmadıkları için bugün konuşuyoruz. En büyük gaf yangın merdivenlerini yanarken gördüğüm için söylüyorum, halılar ile kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar çıkamadı tahliye edilemedi camlara yönelmek zorunda kaldı dumandan etkilendi. Kopartmanlar arasında izolasyon yoktu. Her odanın kapısı 60 derece yangına dayanıklı olması gerekiyor. Duvarların içeriye alev ve duman geçirmemesi gerekiyor. Buralardan da içeriye alev ve duman girdi. İnsanlar mecbur camlara yönelmek zorunda kaldı. Feryat figan hepimiz kötü bir durumu izledik” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu kayak merkezi
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