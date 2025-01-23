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Bolu Kartalya'da Grand Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alındılar! Dikkat çeken ayrıntı

23.01.2025 17:16
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yangının nereden çıktığı belli oldu. Savcılık, yangının 4’üncü katta bulunan restoran bölümünden çıktığını tespit etti. Çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahısların minibüsten indirilmemesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Bolu Kartalya'da Grand Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alındılar! Dikkat çeken ayrıntı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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Minibüsten indirilmeyen şahıslar için araca doktor getirildi.

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Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı.

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE ÇIKTI!

CNN Türk'ten Nihat Uludağ, yangın faciasını soruşturan savcılığın tespit ettiği bilgileri canlı yayında açıkladı. Savcılık, yangının 4'üncü katta bulunan restoran bölümünde çıktığını belirledi. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

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Ayrıca otelde biri bina dışına biri içinde olmak üzere 2 tane yangın merdiveni olduğu belirlendi. Bina içindeki yangın merdivenin yangın sırasında baca görevi gördüğü ve birçok insanın merdivenlerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan otelde yangın alarmının çalışmadığı ve yangını söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin de olmadığı soruşturma dosyasına girdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi kayak
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