Bolu Kartalya'da Grand Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alındılar! Dikkat çeken ayrıntı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Minibüsten indirilmeyen şahıslar için araca doktor getirildi.

Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı.

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE ÇIKTI!

CNN Türk'ten Nihat Uludağ, yangın faciasını soruşturan savcılığın tespit ettiği bilgileri canlı yayında açıkladı. Savcılık, yangının 4'üncü katta bulunan restoran bölümünde çıktığını belirledi. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca otelde biri bina dışına biri içinde olmak üzere 2 tane yangın merdiveni olduğu belirlendi. Bina içindeki yangın merdivenin yangın sırasında baca görevi gördüğü ve birçok insanın merdivenlerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan otelde yangın alarmının çalışmadığı ve yangını söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin de olmadığı soruşturma dosyasına girdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır