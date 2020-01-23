Bolu kent merkezi karla kaplandı

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Bolu’da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. Uyarıları dikkate alan ve şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, kent merkezine yağan ilk karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı. Kar yağışını beklediklerini söyleyen Kenan Özkan, “Güzel yağıyor. Beklenen bir kardı. Bolu merkezde olmasına sevindik. Hastalıklar fazlalaştı. Uzun zamandır da yağmıyordu. Çok sevinçliyiz” dedi.

