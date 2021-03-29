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Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

29.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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