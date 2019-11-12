Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurdukları öne sürülen muvazzaf askeri personel ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sivillerin aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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