Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan başpolis ve eşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan firari başpolis Özcan K. ve Yeliz K'nin yakalanması için Bolu ve Düzce polisi ortaklaşa operasyon düzenledi.

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda firari durumdaki Özcan K. ve eşi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bolu'da adliyeye çıkartılan firari başpolis ile eşi tutuklandı.

