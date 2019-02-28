HABER

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8'i eski askeri öğrenci, biri muvazzaf üsteğmen ve 3'ü sivil 12 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
(Özel) Cüceler engelli kanununu sevinçle karşıladı(Özel) Cüceler engelli kanununu sevinçle karşıladı
İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltıİstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bolu Cumhuriyet Edirne Emniyet Gaziantep Hakkari istanbul terör Valilik

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Günlük burç yorumları 28 Şubat Perşembe (Şubat ayı burç yorumları)

Burcunuz bugün ne diyor?

Kedi, sahibini yangından kurtardı

Kedi, sahibini yangından kurtardı

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil m? Bingöl'de okullar tatil m? 28 Şubat Perşembe (bugün) için kar tatili haberi geldi

Tatil haberleri peş peşe geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.