BOLU SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Bolu seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçlarıve oy oranları Mynet.com'da

Bolu seçim sonuçları oy oranları ile ilgili aramalar hız kazandı. Oy kullanacak olan seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Ayrıca seçmenler oy vererek 28. Dönem TBMM'yi de seçecekler. Merkez seçim sonuçları, Dörtdivan seçim sonuçları, Gerede seçim sonuçları, Göynük seçim sonuçları, Kıbrıscık seçim sonuçları, Mengen seçim sonuçları, Mudurnu seçim sonuçları, Seben seçim sonuçları, Yeniçağa seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Bolu seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Bolu seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Bolu seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

