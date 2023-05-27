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BOLU SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bolu ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

27.05.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için nefesler tutuldu. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. Bolu 2. tur Cumhurbaşkanlığı oy oranları ve seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bolu ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

Bolu 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yarın yeniden sandık başına gidecek ve oylarını kullanacaklar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları il il açıklanacak.

Bolu'nun ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Dörtdivan seçim sonuçları, Gerede seçim sonuçları, Göynük seçim sonuçları, Kıbrıscık seçim sonuçları, Mengen seçim sonuçları, Mudurnu seçim sonuçları, Seben seçim sonuçları, Yeniçağa seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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