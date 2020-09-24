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Bolu TEM’de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gr esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gram esrarla yakalanan Mevlüt K.

Bolu TEM’de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gr esrar ele geçirildi

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gram esrarla yakalanan Mevlüt K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılana aramalarda, otomobilin çeşitli yerlerine 6 paket halinde gizlenmiş 2 kilo 84 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan galerici Mevlüt K. (27) ve işçi E.Ç. (32) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Mevlüt K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu TEM’de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 84 gr esrar ele geçirildi

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