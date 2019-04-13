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Bolu Valiliği: Vatandaşlarımızın hakkının yabancı misafirlere verildiği soylemleri doğru değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

BOLU Valiliği, CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' konusundaki talimatının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bolu Valiliği: Vatandaşlarımızın hakkının yabancı misafirlere verildiği soylemleri doğru değildir

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Valiliği, CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' konusundaki talimatının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı ve yapılan yardımlar hakkında bilgiler verildi.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan "Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması" talimatını verdi.
Tanju Özcan'ın talimatıyla ilgili Bolu Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Son zamanlarda kamuoyunda, vatandaşlarımızı rahatsız eden, aynı zamanda vatandaşlarımız ile yabancı misafirlerimizi karşı karşıya getirebilecek birtakım söylemler yer almakta veya yazılıp çizilmektedir. Suriyeli misafirlerimiz üzerinden hareketle ilimizde vatandaşlarımızın hakkının, hukukunun yabancı misafirlerimize verildiği yönünde sözler sarf edildiği görülmektedir. Bu söylemler ve düşünceler doğru değildir” denildi.
11 BİN 918 YABANCI UYRUKLU KİŞİ VAR
Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısının da verildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
“Kayıtlarımıza göre, Bolu il genelinde ikamet iznine sahip 2 bin 604, uluslararası koruma veya geçici koruma kapsamında ise 9 bin 314 şahıs olmak üzere toplam 11 bin 918 yabancı uyruklu şahıs bulunmaktadır. 11 bin 918 kişinin, 6 bin 539’u Iraklı, 2 bin 379’u Suriyeli, bin 391’i Afganistanlı, 450’si İranlı, 109’u Türkmenistanlı, bin 50’si ise Azerbaycan, Tacikistan, Gürcistan, Filistin, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerdendir. İlimizde kalan ve ihtiyaç sahibi olan misafirlerimize yapılan en önemli yardımlar Birleşmiş Milletler Gıda Fonu tarafından finanse edilen 'Sosyal Uyum Yardımı' ve Yabancılara Yönelik 'Şartlı Eğitim Yardım'larıdır. Bu yardımlar da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş (Türk vatandaşlarına uygulanan muhtaçlık) şartlara uygun olmak kaydıyla valiliğimizin kontrol ve koordinesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından verilen 'Yardıma Muhtaçtır' kararı üzerine Kızılay tarafından verilen 'Kızılay Kart' ile ve yine Kızılay tarafından doğrudan şahısların hesabına(Birleşmiş Milletler Gıda Fonu’ndan aktarılan ödeneklerden) yatırılmaktadır. Sosyal Uyum Yardımı aylık kişi başı 120 TL olup, Bolu İl genelinde halen 560 hanede, 3 bin 9 kişiye aynı şekilde Birleşmiş Milletler Gıda Fonu’ndan aktarılan ödenekten yardım yapılmaktadır. Ayrıca, ağır engelli(tam bakıma muhtaç) bireyi bulunan ailelere de yine Birleşmiş Milletler Gıda Fonu’ndan finanse edilen ödenekten aylık 600 TL ek ödeme yapılmaktadır. İlimizde bu şekilde halen 33 şahıs (ailesi) yardım almaktadır. Şartlı Eğitim Yardımı ise 35 TL ile 60 TL arasında öğrencinin okuduğu okula göre değişmektedir. Şartlı Eğitim Yardımı da Kızılay Kart'la ödenmektedir. Kararı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti vermektedir. İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesindeki kriterler Türk vatandaşlarına uygulanan kriterlerdir. Sonuç olarak, ilimizde veya ülkemizde bulunan her yabancı, devletimizden yardım alıyor anlamına gelmemektedir. Devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde muhtaç olduğu tespit edilen yabancılara yine devletimizin koyduğu prensipler çerçevesinde gerekli yardımlar yapılmaktadır. Ancak bu yardımların kaynakları farklı olmaktadır. Yardım uygulaması bu şartlar altında yine devam edecektir."
Uluslararası İşgücü Kanunu gereği, yabancıların 'Çalışma İzin Belgesi' olmadan çalışamadığı, aksi halde çalışan yabancılar ile çalıştıran işverenler hakkında yasal yaptırımlar uygulandığı aktarılan açıklamada, "Çalışma izin belgesi alabilmek için gerekli şartlar mevzuatta belirtilmiştir. Bu belgeleri verecek olan makamlar da bellidir. Belgeyi alanlar iş bulduğu takdirde istediği yerde, izin belgesi çerçevesinde çalışma hakkına sahiptir. Yabancı işçi çalıştırma hakkı veya çalışma hakkı, uluslararası hukuk çerçevesinde 'mütekâbiliyet' esasına göre kullanılabilmektedir. Çalışma izin belgesi veren makamlar, kanunlarımızın belirlediği şartları bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Toplumsal huzurun devamında, birlik ve beraberliğin önemini, her Bolulu hemşehrimin çok iyi bildiği konusunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Ayrıca bahis konusu şahıslarla tarih boyunca zor şartlarda, her zaman birbirine yardımcı olmuş, aynı coğrafyayı paylaşan milletlerin evlatları olduğumuz hususu da gözönünde bulundurulmaktadır" ifadeleri yer aldı.
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Bolu Valiliği: Vatandaşlarımızın hakkının yabancı misafirlere verildiği soylemleri doğru değildir

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