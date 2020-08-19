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Bolu Valisi bizzat açıkladı: Pozitif vakalar arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili iş yerlerine yapılan denetimlerde, "Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı. Pozitif vakalar arttı" dedi.

Bolu Valisi bizzat açıkladı: Pozitif vakalar arttı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısında alınan yeni kararlarla ilgili düzenlenen denetimlere katıldı. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Vali Ümit, koronavirüsle mücadelede alınması gereken tedbirleri anlatarak iş yeri sahipleri ve çalışanlarına maske hediye etti. Vali Ümit, denetimler öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki aydır Bolu’da vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, “İlk aylarda ülkemiz geneline bakıldığında son derece iyi gelmiş olmamıza rağmen, ülkenin de içerisinde bulunduğu son günlerdeki yükselmeyi görüyoruz. Ülkemiz genelindeki yükselmeye paralel olarak bizde de birtakım vakalarda artışlar oldu. Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı. Pozitif vakalar arttı. Bugün itibariyle 65 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altında. Bu biraz azalıyor. Bazen yükseldiği de oluyor ama netice itibariyle vakalarda istemediğimiz bir artış görüyoruz” dedi.

TOPLU ETKİNLİKLERDE İKRAM YOK

Vali Ümit, il genelinde yapılan düğün, sünnet gibi toplu etkinliklerde ikramların kaldırıldığını ve etkinliklerin oluşturulan ekipler tarafından kontrol edileceğini belirterek, “İl Salgın Denetim Merkezi oluşturduk. İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde mahalle denetim ekipleri oluşturduk. Bir de bunların dışında bütün toplu etkinlikleri takip edecek olan ayrı ekipler oluşturduk. Bunlar ayrı giysilerle olacaklar. Kendilerine has kıyafetleri olacak. Bütün etkinlikleri baştan sonra nezaretleri altında tutacaklar. Ayrıca bu etkinliklerin süreleri kısaltıldı. Normal şartlarda 2 saat olarak değerlendirildi. Bütün etkinliklerde yemek programlarının olmaması yönünde karar alındı. Toplu etkinliklerde yemek ve diğer ikramlar yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu yemeklerde ve ikramlarda kesinlikle mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Yükselen rakamlar, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve istenmeyen üzüntülerle karşı karşıya geliyoruz” şeklinde konuştu.

“TAZİYELER UZAKTAN YAPILSIN”

Vali Ümit, taziyelerin yasaklanmadığını ama gerekirse yasak gelebileceğini ifade ederek, “Taziyeler mümkün oldukça uzaktan telefonlarla yapılsın. Dualarla yapılsın. Doğu’da ve Güney Doğu’da taziyeler yasaklanmış durumda. Biz o noktada değiliz. Gerekirse biz de yasaklamaya gideceğiz. Ama şu aşamada mümkün olduğunda az sayıda katılımla yapmamız gerekiyor. Buna göre kararlar alındı” dedi.

POLİS VE JANDARMA DENETLEYECEK

Alınan yeni kararla düğün ve toplu etkinliklerin 3 gün önceden polis ya da jandarmaya bildirilmesi gerektiğini söyleyen Ümit, “Düğünler ve toplu etkinlikler yapılmadan en az 3 gün önce düğün sahibi ya da düğünün yapılacağı salon sahibi tarafından bölgesine göre emniyet müdürlüklerine veya jandarma komutanlıklarına mutlaka bildirim yapılacak. Çünkü emniyet ve jandarma bu uygulamaları yerinde takip etmesi gerekiyor. Ayrıca, mahalle denetim ekiplerimiz tarafından bu denetimlerimiz yapılacak” ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, son olarak koronavirüsle mücadelede kurallara uyan iş yerlerinin ödüllendirileceğini belirterek şunları söyledi:

“Kurallara ne kadar uyarsak, o kadar başarılıyız. Kurallara uyanlarla ilgili özellikle iş yerlerimizle ilgili mükafat anlamında, ödüllendirme anlamında yerel imkanlar ölçüsünde bazı çalışmalar yapacağız. Kurallara en çok uyan iş yerlerimizi ödüllendireceğiz, ama uymayanlar hakkında da cezai işlem yapılacaktır.”

(DHA)

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