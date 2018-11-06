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Bolu Valisi, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

BOLU’nun yeni atanan Valisi Ahmet Ümit, valilik binasında düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Bolu Valisi, görevine başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’nun yeni atanan Valisi Ahmet Ümit, valilik binasında düzenlenen törenin ardından görevine başladı. Vali Ümit’i, valilik binası önünde çok sayıda bürokrat ve vatandaş karşıladı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaymakamı olarak görev yaparken Bolu Valisi olarak atanan Ahmet Ümit için Bolu Valiliği binası önünde tören düzenlendi. Valilik binasına gelen Ahmet Ümit'i, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Valilik binası bahçesinde düzenlenen törenin ardından, vatandaşlarla sohbet eden Vali Ahmet Ümit, daha sonra makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Ümit makamında yaptığı konuşmada, “Çalışmalarımızı güçlü bir takım ruhuyla, birlik ve beraberlik anlayışı içinde yürüteceğiz. Bu takımın üyeleri milletvekillerimiz, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımız, üniversitemiz, öğretim kurumlarımız, Bolulu ve kendisini Bolu sevdalısı hisseden bütün hemşehrilerimizden oluşacaktır. Kısacası hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız inşallah. Nihayet vizyonumuz adalet, misyonumuz, halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır. Bunun için yapılması gerekenler yasal sınırlar içinde ve zamanında en etkin şekilde yerine getirilecektir” dedi.

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Bolu Valisi, görevine başladıBolu Valisi, görevine başladıBolu Valisi, görevine başladıBolu Valisi, görevine başladı

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