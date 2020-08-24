HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Valisi Ümit: Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız

Bolu Valisi Ümit: Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi. Vali Ümit, "Bugün itibarıyla 140 hastamız hastanede yatıyor. Bunların 90'ı pozitif vaka, 50'si ise şüpheli durumda. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız." dedi.

Bolu Valisi Ümit: Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen protokol buluşmaları kapsamında, gazetecilerle bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadelede son durum hakkında değerlendirmede bulunan Ümit, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünya genelindeki güçlü ülkelerin, pandemi döneminde hem paniklediğini hem de ciddi darbeler aldığını dile getiren Ümit, "Biz ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan Bilim Kurulu, valiliklerin ciddiyeti ve vatandaşlarımızın konuya ciddi şekilde yaklaşmaları neticesinde güzel bir çalışma örneği gösterdik. İlimizde mart ayından itibaren Valilik öncülüğünde mücadele başlatıldı." diye konuştu.

Ümit, haziran ayının başında normalleşme sürecine girildiğini anımsatarak, "1 Haziran'a kadar Bolu olarak biz çok iyi geldik. İlimizde pozitif vaka oranı temmuzda yüzde 20'lere kadar yükseldi. Ağustos ayında yüzde 18'e çekildi. Haziran ayının öncesine göre önemli bir artış olduğunu hep beraber yaşadık, gördük." ifadelerini kullandı.

'ÇOK CİDDİ BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Hastanelerde yatan Kovid-19 hastaları hakkında da bilgi veren Ümit, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 140 hastamız hastanede yatıyor. Bunların 90'ı pozitif vaka, 50'si ise şüpheli durumda. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için İl Hıfzıssıhha Meclisimiz birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar toplu etkinliklere yönelik aldığımız tedbirler. Bundan sonra denetimler çok daha detaylı olacak. Mesela 2-3 gün önce hastanede yatan hasta sayısı 155 iken bugün 140. İnşallah süreç içerisinde hızla bunu düşürmeyi hedefliyoruz.

Virüs nedeniyle Bolu'da ölüm sayısı 33'e ulaştı. 4 yoğun bakımda bulunan ve 16 entübe hastamız var. 1619 kişi ise evlerinde kontrol altında tutuluyor. Evlerinde kontrol altında tutulan vatandaşlarımızdan yüksek şüphe taşıyanlar olduğu gibi pozitiften negatife dönenler de var."

Ümit, pandemiyle mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ve Mahalle Denetim ekipleri bünyesinde özel ekipler kurduklarını belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildiFlaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren,halüsinasyon...Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren,halüsinasyon...
En Çok Okunan Haberler
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Giresun'daki sel felaketinden acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi
Giresun'daki sel felaketinden acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi
İzmir Seferhisar'daki yangında bilanço ağır: 58 araç yandı, 2 milyon TL’nin üstünde hasar var
58 araç yandı, 2 milyon TL’nin üstünde hasar var
Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu
Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu
FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli mi getirildi? 'Doğan Şentürk' açıkladı iddiası
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
FOX TV’de Fatih Portakal yerine geleceği iddia edilen Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında?
Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?
İstanbul Sözleşmesi Sadece Kadın Haklarını Kapsamıyor! Bakın detayları nelermiş?
İstanbul Sözleşmesi sadece kadın haklarını kapsamıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.