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Bolu Valisi Ümit’ten futbolcu Şahin’e davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Almanya 2’nci liginde forma giyen ve sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı’na destek olduğu için kulübünden tepki gören Enver Cenk Şahin’i Boluspor’a davet etti.Almanya’da, St.

Bolu Valisi Ümit’ten futbolcu Şahin’e davet

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Almanya 2’nci liginde forma giyen ve sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı’na destek olduğu için kulübünden tepki gören Enver Cenk Şahin’i Boluspor’a davet etti.
Almanya’da, St. Pauli takımında forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahin’in paylaşımı üzerine kulüp ve taraftarların tepkisiyle karşılaşan Türk oyuncu kadro dışı bırakıldı.
Konuyla ilgili dün gece saatlerinde bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, genç oyuncuyu Boluspor’a davet etti. Ümit, “Almanya’nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin yayınlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor Kulüp Başkanımızla da görüştüm ve eğer evladımız arzu ederse kendisini Boluspor’da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette ki gönlümüz ister ki bu evladımız Türkiye Süper Ligi’nde oynasın. Ama olmuyorsa, Biz Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor’da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün birlik beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır” dedi.

Bolu Valisi Ümit’ten futbolcu Şahin’e davet

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