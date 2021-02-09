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Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

09.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını söyledi. Bu konuda kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Özcan, "Bana sen Bolululara hakaret mi ediyorsun? diyorlar. Yahu ne hakareti. Berlin'in ve Moskova'nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Bunda garip olan, tuhaf olan ne. Ayıya niye sahip çıkmıyoruz. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Başkan Özcan'ın projesi, kentte yaşayan vatandaşlardan bazılarının tepkisini çekti. Vatandaşlar, dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise projeyi olumlu buldu.

"AYIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ BELEDİYE OLARAK GÖREVİMİZ"

Başkan Özcan, ayının Bolu'nun simgesi olduğunu ve bunun Bolululara hakaret olmadığını söyledi. Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz. Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz" dedi.

"İLERİDE BOLU MANDASINI DA BELİRLİ ALANLARDA GÖREBİLİRSİNİZ"

Sadece bozayı heykeli yapmayacaklarını, Bolu'ya has başka hayvanların da heykellerini yapacaklarını söyleyen Başkan Özcan, "Kızıl geyikler var. Nesli tükenmek üzere Bolu'ya has hayvanlar. Kadıköy'ün meydanında boğa var. Hiç kimse buna sesini çıkartmıyor. Bolu'da ileride Bolu mandasını da belirli alanlarda görebilirsiniz. Bütün turizm şehirlerine baktığınızda heykeller ve bu tür görsel çalışmalar vardır. Dolayısıyla biz Bolu'yu turizm şehri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"BUNDA GARİP OLAN NE?"

Başkan Tanju Özcan, "'Bana sen Bolululara hakaret mi ediyorsun?' diyorlar. Yahu ne hakareti. Berlin'in ve Moskova'nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Bunda garip olan, tuhaf olan ne? Ayıya niye sahip çıkmıyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer Bolu turizm şehri olacaksa, bu tür heykellere, anıtlara alışmamız lazım. Görüldüğünde Bolu'yu akla getirecek objeleri Bolu'ya koymaya devam edeceğiz. Bu ayı ise ayı, kızıl geyik ise kızıl geyik, manda ise manda. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bunu yapmak için de kasamızdan milyonlar harcamayacağız. Büyük kısmını sponsor desteğiyle yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

DHA mikrofonuna konuşan Bolulu vatandaşlardan bazıları Özcan'ın ayı heykeli projesini desteklerken, bazıları da eleştirdi. (DHA)

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