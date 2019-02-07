Bolu, yarıyıl tatilinin gözde mekanlarından oldu

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük, Sünnet Gölü ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı yarıyıl tatilinde yaklaşık 145 bin kişi ziyaret etti.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, kayak merkezi, tabiat parkları ve milli parkıyla dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu, yarıyıl tatilinde de tatilcilerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Yarıyıl tatili süresince, günübirlik ve konaklamak için Kartalkaya'yı yaklaşık 60 bin, Abant'ı 48 bin 713, Gölcük'ü 34 bin 870, Sünnet Gölü'nü 207, Sülüklü Göl'ü 390 ve Yedigöller'i 600 kişi olmak üzere yaklaşık 145 bin kişi ziyaret etti.

Kartalkaya'yı ziyaret eden tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla 1,5 metrenin üzerinde olduğu pistlerde kayak yaparak ve otellerin düzenledikleri eğlencelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Tabiat ve milli parkları ziyaret eden tatilciler ise buz tutan göller çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, kartpostallık manzara karşısında fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak tatillerinin tadını çıkardı.