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Bolu, yarıyıl tatilinin gözde mekanlarından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinde Kartalkaya, Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet Gölü ve Sülüklü Göl'ü yaklaşık 145 bin kişi ziyaret etti

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük, Sünnet Gölü ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı yarıyıl tatilinde yaklaşık 145 bin kişi ziyaret etti.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, kayak merkezi, tabiat parkları ve milli parkıyla dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu, yarıyıl tatilinde de tatilcilerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Yarıyıl tatili süresince, günübirlik ve konaklamak için Kartalkaya'yı yaklaşık 60 bin, Abant'ı 48 bin 713, Gölcük'ü 34 bin 870, Sünnet Gölü'nü 207, Sülüklü Göl'ü 390 ve Yedigöller'i 600 kişi olmak üzere yaklaşık 145 bin kişi ziyaret etti.

Kartalkaya'yı ziyaret eden tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla 1,5 metrenin üzerinde olduğu pistlerde kayak yaparak ve otellerin düzenledikleri eğlencelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Tabiat ve milli parkları ziyaret eden tatilciler ise buz tutan göller çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, kartpostallık manzara karşısında fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak tatillerinin tadını çıkardı.

-"10 yılın en iyi yarıyıl tatilini geçirdik"

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yılın en iyi yarıyıl tatilini geçirdiklerini ifade ederek, "Konaklamalı ve günübirlikçi tatilcilerin tercihi bu yarıyılda da Kartalkaya oldu. Bunda en büyük etken ise kar kalınlığı ve kar kalitesinin iyi olması. Bu sayede çok iyi bir yarıyıl süreci geçirdik." dedi.

Avcı, tatil süresince kayak merkezindeki tüm pistlerin açık olduğunu belirterek, tatilcilerin kayak ve snowboard yaparak, otellerin düzenlediği etkinliklere katılarak doyasıya eğlendiğini anlattı.

Yusuf Avcı, ilginin yarıyıl tatilinden sonra da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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