Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'da 28 Ekim tarihinden 6 Kasım'a kadar geçen sürede birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Olayların arka arkaya gerçekleşmesi şehirde infiale yol açtı. Kentte yaşayan vatandaşlar olayın insan kaynaklı olduğunu düşündü. Yerel medyada kedilerin 'kara büyü' için ayaklarının kesilmiş olduğu iddia edildi. Gizemli kedi ölümlerini kentte hemen hemen herkes konuşur oldu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyu araştırması için görevlendirildi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle soruşturma yaptı.

75 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARAMASI YAPILDI

Kedi ölümlerinin yaşandığı bölgelerde çalışma yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini taradı. 4 ekipte bulunan toplam 8 cinayet büro personeli, 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Yapılan izleme çalışmalarında kedi ölümlerinin 4 adet sokak köpeği tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren köpekleri, renklerinden tespit eden ekipler, başka bir vakitte söz konusu köpekleri fotoğraflayarak soruşturma dosyasına delil olarak koydu. Deliller büyük ölçüde olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğini işaret etti.