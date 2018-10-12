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Bölücü hainler, bebekleri Avrupa'ya satıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

GÜVENLİK güçlerine 24 Eylül 2018 tarihinde teslim olan PKK'lı kadın terörist ifadesinde; Suriye’de terör örgütü tarafından kullanılan hastanede E.A.

ANKARA, (DHA)- GÜVENLİK güçlerine 24 Eylül 2018 tarihinde teslim olan PKK'lı kadın terörist ifadesinde; Suriye’de terör örgütü tarafından kullanılan hastanede E.A. ismindeki teröristin kendisine tecavüz ettiğini, doğum yaptığını, örgütün doğan çocuğa da Avrupa’da satmak üzere el koyduğunu anlattı. Kadın terörist, kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Avrupa’da satıldığını söyledi. PKK'lı kadın terörist, olay sonrası, örgütün moral olsun diye kendisini üst düzey bir kadın teröristin yanına görevlendirmek istediğini, ancak örgütün iç yüzünü gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu da ifadesine ekledi.

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