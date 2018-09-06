Bölücü terör örgütü üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü üyesi silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

